النصر في مواجهة أركاداغ بدور الـ16 من دوري أبطال آسيا

أسفرت قرعة الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026، التي سُحبت اليوم الثلاثاء، عن مواجهة مرتقبة تجمع النصر السعودي بنادي أركاداغ التركمانستاني في دور الـ16 من البطولة.
ودخلت 16 فريقًا مرحلة جديدة من المنافسة، بعد أن تعرّفت على خصومها في ثمن النهائي، في مواجهات يُنتظر أن تكون حماسية ومفتوحة على كل الاحتمالات، مع سعي الجميع لحصد اللقب القاري للمرة الأولى.
ويُعد النصر المرشح الأبرز في هذه المواجهة، بعدما تصدّر مجموعته الرابعة بالعلامة الكاملة، محققًا ستة انتصارات متتالية، وسجل 22 هدفًا مقابل هدفين فقط استقبلتهما شباكه.
في المقابل، تأهل أركاداغ إلى هذا الدور بعد أن أحرز خمسة أهداف واستقبل ستة، ما يعكس تحديًا صعبًا أمامه في مواجهة الفريق السعودي الذي يتطلع لمواصلة مشواره بثبات نحو اللقب.