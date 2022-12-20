رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: بإمكان السعودية ومصر تنظيم كأس العالم 2030.. القرار النهائي في 2024

وتابع "إنفانتينو": "بصفتي رئيسًا للفيفا أتمنى أن يكون هناك العديد من المرشحين، وكلما زاد العدد زاد التحدي، وسينعكس ذلك بشكل أفضل على كرة القدم؛ لأن ذلك يدفع كل طرف لتقديم أفضل ما لديه".