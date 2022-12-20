رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: بإمكان السعودية ومصر تنظيم كأس العالم 2030.. القرار النهائي في 2024

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إنه من الممكن تنظيم كأس العالم 2030 في السعودية ومصر.
وأوضح "إنفانتينو"، عبر تصريحات على قناة "الكأس"، بقوله: "زرت مصر والسعودية واليونان والعديد من البلدان الأخرى، إنها رائعة".
وأضاف: "القرار بشأن كأس العالم 2030 سيتم اتخاذه من قبل مجلس الفيفا في عام 2024، لا يزال لدينا بعض الوقت".
وتابع "إنفانتينو": "بصفتي رئيسًا للفيفا أتمنى أن يكون هناك العديد من المرشحين، وكلما زاد العدد زاد التحدي، وسينعكس ذلك بشكل أفضل على كرة القدم؛ لأن ذلك يدفع كل طرف لتقديم أفضل ما لديه".
وشدد: "لماذا لا يعود تنظيم المونديال إلى الشرق الأوسط، لقد كانت النسخة الأخيرة من كأس العالم رائعة، والجمهور استمتع بها، وبالتواجد في الشرق الأوسط".