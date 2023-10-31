رسميًّا "الفيفا" يعلنها: السعودية هي الاتحاد الوحيد الذي تقدَّم لاستضافة كأس العالم 2034

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الثلاثاء، وبشكل رسمي أن الاتحاد الوحيد لكرة القدم الذي تقدم بعرض لاستضافة كأس العالم 2034 هو الاتحاد السعودي بحلول الموعد النهائي المحدد لاستقبال خطابات النوايا.
وأوضح الفيفا أن الاتحاد قد وجه الدعوة لدول آسيا ومنطقة أوقيانوسيا لتقديم عروضها لاستضافة البطولة بحلول 31 أكتوبر.
وأعلنت السعودية أنها ستتقدم بعرض مباشر بعد إعلان الفيفا في الرابع من أكتوبر.
وقالت أستراليا، الثلاثاء، إنها لن تتقدم بطلب لاستضافة البطولة لتصبح السعودية المرشحة الوحيدة.
وقال "فيفا" في بيان رسمي: "كما منصوص عليه في اللوائح التي صادق عليها مجلس فيفا، ستطلق إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم عملية الترشح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم فضلاً عن عملية تقييم معمق لملفات الترشح".
وأضاف: "حيث يتوقّع إعلان الدولة/ الدول المستضيفة خلال مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم المتوقع إجراؤه في الربع الرابع لعام 2024".