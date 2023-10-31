رسميًّا "الفيفا" يعلنها: السعودية هي الاتحاد الوحيد الذي تقدَّم لاستضافة كأس العالم 2034

وقال "فيفا" في بيان رسمي: "كما منصوص عليه في اللوائح التي صادق عليها مجلس فيفا، ستطلق إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم عملية الترشح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم فضلاً عن عملية تقييم معمق لملفات الترشح".