الهلال: عودة "ماريغا" إلى الرياض بقرار فني .. والفريق يعاود تدريباته بمعسكر النمسا

استأنف لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم تدريباتهم؛ وذلك بعد خوضهم يوم أمس مباراتهم الودية الأولى، في معسكره الخارجي المقام حاليًا بالنمسا أمام لاندسكرون النمساوي، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.