الهلال: عودة "ماريغا" إلى الرياض بقرار فني .. والفريق يعاود تدريباته بمعسكر النمسا

استأنف لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم تدريباتهم؛ وذلك بعد خوضهم يوم أمس مباراتهم الودية الأولى، في معسكره الخارجي المقام حاليًا بالنمسا أمام لاندسكرون النمساوي، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.
أدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء الأمس مرانًا استرجاعيًا في المسبح، فيما أجرى بقية اللاعبين لياقية وبدنية في صالة الإعداد البدني.
من جهة ثانية قرر المدير الفني البرتغالي "خيسوس" مغادرة اللاعب "موسى ماريغا" معسكر الفريق المقام حاليًا بالنمسا والعودة إلى "الرياض" بقرار فني؛ حيث سيكمل برنامجه التدريبي في النادي.