يفتتحه غدًا.. وزير الرياضة يتفقد "البيت السعودي" في الدوحة

تفقد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اليوم السبت ، منطقة الجماهير التفاعلية (البيت السعودي)؛ المقامة في كورنيش الدوحة بقطر، ووقف على آخر التحضيرات والتجهيزات فيه، وذلك خلال زيارته له قبيل افتتاحه رسميًا غدًا الأحد، تزامنًا مع انطلاقة كأس العالم 2022، الذي تستمر منافساته حتى 18 من شهر ديسمبر المقبل.