تأكد غياب "تمبكتي".. الأخضر ينهي تحضيراته لمواجهة مالي في ختام معسكر البرتغال

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة منتخب مالي ودياً يوم غد الثلاثاء على "ملعب بورتيماو"، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.