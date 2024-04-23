الأهلي يضع عينه على كايل ووكر نجم مانشستر سيتي

أبدى مسؤولو النادي الأهلي السعودي، اهتمامهم بالتعاقد مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي كايل ووكر، بالموسم الجديد.
وبحسب تقارير إعلامية فإن "كايل ووكر"، أصبح من أبرز الصفقات التي ترغب إدارة الأهلي في حسمها؛ لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.
و"سبق" أن حاولت إدارة الأهلي ضم لاعب مانشستر سيتي الصيف الماضي، إلى جانب صفقة الجزائري رياض محرز، ولكن الصفقة لم تتم.
وانضم كايل ووكر، البالغ من العمر 33 عامًا، لمانشستر سيتي الإنجليزي في 2017، وسبق له اللعب للعديد من الأندية مثل: أستون فيلا، شيفيلد يونايتد، توتنهام هوتسبر، كوينز بارك رينجرز.