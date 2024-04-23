الأهلي يضع عينه على كايل ووكر نجم مانشستر سيتي

وانضم كايل ووكر، البالغ من العمر 33 عامًا، لمانشستر سيتي الإنجليزي في 2017، وسبق له اللعب للعديد من الأندية مثل: أستون فيلا، شيفيلد يونايتد، توتنهام هوتسبر، كوينز بارك رينجرز.