بحضور "القاضي" من خلال مؤتمر "ليب 23".. وزارة الرياضة توقع 4 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات

كما وقّع وكيل التحول الرقمي الغليقة مذكرة تفاهم مع شركة الإلكترونيات المتقدمة، إحدى شركات SAMI، بحضور الرئيس التنفيذي المهندس زياد المسلّم، والتي ترتكز على التعاون في مجال خدمات التحول الرقمي، وتبادل الخبرات والحلول الذكية، والتوطين، والمحتوى المحلي، والأمن السيبراني، وتهدف لتحقيق الدعم في مجالات التحول الرقمي فيما يخص الملاعب الرقمية، والدعم في مجالات الحلول الرقمية والأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية.