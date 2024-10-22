كمبادرة رئيسية للمسؤولية الاجتماعية.. رابطة دوري المحترفين تدشن مشروع التبرع بالدم

تطلق رابطة الدوري السعودي للمحترفين مبادرة رفع الوعي بأهمية التبرع بالدم، كمبادرة رئيسية للمسؤولية الاجتماعية لدى الرابطة خلال منافسات هذا الموسم، بالشراكة مع وزارة الصحة، وستنطلق حملات التبرع في منافسات الجولة التاسعة من مباريات دوري روشن السعودي، وتستمر حتى نهاية الموسم.
وتأتي أهداف هذه الحملة للتوعية بأهمية المبادرة وتعزيز قيمة التبرع بالدم في مجتمع كرة القدم السعودية، وكذلك للجماهير الحاضرة لمنافسات المباريات.
من جانبه، قال عمر المغربل الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين: "نحن لا ندعم حملة تبرع فحسب، بل قضية وطنية حيوية، ونشجع جماهيرنا ولاعبينا على التكاتف لإحداث تأثير ينقذ الأرواح، فإن مسؤوليتنا هي رد الجميل للمجتمع الذي يدعمنا، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة المهمة".
وتسعى وزارة الصحة ممثلةً بمركز الخدمات الصحية المساندة -مركز خدمات نقل الدم- لتحفيز التبرع الطوعي والتبرع النسائي، ونشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع، من خلال زيارة مراكز التبرع بالدم بشكل مستدام؛ وذلك لضمان استدامة جاهزية مخزون الدم في كل مستشفيات المملكة.
وستشهد منافسات الموسم الحالي حملات مجتمعية وتحفيزية للجماهير الحاضرة للمباريات بالمساهمة في عمليات التبرع بالدم، من خلال تحفيز الجماهير بالتبرع والمساهمة، وأن يكون دور كرة القدم في المملكة أكثر فعالية مجتمعية للإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية.
وتعمل الرابطة من أجل تعزيز المبادرات المجتمعية والعمل على حملات التوعية بأهمية التبرع بالدم، من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وإحداث أثر خارج أسوار الملاعب يلامس جميع أطياف المجتمع.
وفي وقت سابق، أعلنت الرابطة عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة تهدف إلى إقامة حملات تبرع بالدم أثناء منافسات مباريات دوري روشن السعودي، وتهدف الشراكة بين الرابطة ووزارة الصحة إلى إطلاق برامج توعوية، إلى جانب إنشاء حملات تثقيفية في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي.