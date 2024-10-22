كمبادرة رئيسية للمسؤولية الاجتماعية.. رابطة دوري المحترفين تدشن مشروع التبرع بالدم

من جانبه، قال عمر المغربل الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين: "نحن لا ندعم حملة تبرع فحسب، بل قضية وطنية حيوية، ونشجع جماهيرنا ولاعبينا على التكاتف لإحداث تأثير ينقذ الأرواح، فإن مسؤوليتنا هي رد الجميل للمجتمع الذي يدعمنا، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة المهمة".