البرازيلي "فابينيو" نجم ليفربول في طريقه للاتحاد.. تعرف على التفاصيل

كشف الصحفي الإيطالي "نيكولا شيرا" عن تفاصيل العقد المقدم من الاتحاد لضم البرازيلي فابينيو تافاريس، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال الموسم الصيفي الجاري.
وبحسب ما نشره الصحفي على حسابه الشخصي في "تويتر"؛ فإن فابينيو سينضم إلى النادي السعودي مقابل 45 مليون يورو، حتى عام 2026 براتب نحو (25 مليون يورو في سنة).
وشدد على أن اللاعب البرازيلي يقترب كثيرًا من الانضمام إلى الاتحاد، بعد أن أتم الطرفان الاتفاق على كافة بنود عقد انتقال اللاعب.
ويستمر عقد فابينيو البالغ من 29 عامًا مع ليفربول، حتى 30 يونيو 2026، والذي كان قد انضم إليه في 2018، قادمًا من موناكو الفرنسي، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 42 مليون يورو.
وسَبَق للاعب البرازيلي اللعب لعدة أندية مثل: فلومينينسي، ريو أفي، ريال مدريد، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2015.