البرازيلي "فابينيو" نجم ليفربول في طريقه للاتحاد.. تعرف على التفاصيل

ويستمر عقد فابينيو البالغ من 29 عامًا مع ليفربول، حتى 30 يونيو 2026، والذي كان قد انضم إليه في 2018، قادمًا من موناكو الفرنسي، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 42 مليون يورو.