فابريزيو رومانو: محمد النني نجم أرسنال يجذب اهتمام الأندية السعودية

استفسرت العديد من الأندية السعودية عن شروط التعاقد مع المصري محمد النني، نجم أرسنال الإنجليزي، لضمه خلال الفترة المقبلة.
وذكر الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" أن النني يجذب اهتمام العديد من الأندية السعودية، وأندية تركية، مثل طرابزون سبور، غلطة سراي، بشكتاش.
وينتهي عقد محمد النني، لاعب خط الوسط الدفاعي، البالغ من العمر 31 عامًا، مع نادي أرسنال في يونيو 2024، الذي انضم إليه في يناير 2016.
وسبق للاعب المصري خوض تجربة في صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، كما يلعب للمنتخب المصري منذ 2011، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 4.5 ملايين يورو.