صافرة برتغالية تقود مواجهة النهائي بين "الهلال" و"النصر" الليلة

أعلن الاتحادُ السعودي لكرة القدم عن حكام مباراة، اليوم، بين فريقَي النصر والهلال، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024- 2025.
وأوضح أن حكم الساحة هو "أرتور دياز" من البرتغال، والحكم المساعد "بيدرو ريبيرو" من البرتغال، والحكم المساعد الآخر هو "بيدرو مارتينيز" من البرتغال، والحكم الرابع هو السعودي فيصل البلوي، وحكم الفيديو "تياجو مارتينز" من البرتغال، وحكم الفيديو المساعد هو "هيلدر مالهيرو" من البرتغال.
وستُقام المباراة النهائية، اليوم السبت، عند الساعة الـ7:15 مساء بين النصر والهلال الفائزَين من مباراتَي الدور نصف النهائي على التعاون والأهلي.
وبلغ فريق النصر النهائي، عقب تجاوزه عقبة التعاون، في الدور نصف النهائي، بهدفين، مساء يوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها.
في حين تأهّل الهلال إلى نهائي كأس السوبر بعد فوزه المثير "4-1" على الأهلي بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي لمباراة نصف النهائي بالتعادل "1-1" يوم الثلاثاء.
وبحسب الاجتماع الفني للمباراة النهائية، الذي عقد في أبها، أمس الجمعة: تقرّر أن يخوض فريق الهلال المواجهة بقميصه الاحتياطي "الأبيض"، في حين سيرتدي فريق النصر قميصه الأزرق "الاحتياطي".