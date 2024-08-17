صافرة برتغالية تقود مواجهة النهائي بين "الهلال" و"النصر" الليلة

وأوضح أن حكم الساحة هو "أرتور دياز" من البرتغال، والحكم المساعد "بيدرو ريبيرو" من البرتغال، والحكم المساعد الآخر هو "بيدرو مارتينيز" من البرتغال، والحكم الرابع هو السعودي فيصل البلوي، وحكم الفيديو "تياجو مارتينز" من البرتغال، وحكم الفيديو المساعد هو "هيلدر مالهيرو" من البرتغال.