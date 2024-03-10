"الرقابة على المنشطات" تقرّر وقف لاعب كرة الطاولة البارالمبية ثامر حبشان لمدة سنتين

أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، قراراً تأديبياً بإيقاف اللاعب ثامر حبشان؛ لاعب كرة طاولة بارالمبية لمدة سنتين.
وتمثل الانتهاك في وجود عناصر محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العيّنة التي أُخذت من اللاعب.
وتنازل اللاعب عن حقه في فتح وتحليل العيّنة B، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حسب الأنظمة الدولية، وتقرّر حظر اللاعب من المشاركة في المنافسات الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة سنتين اعتباراً من 15 فبراير وحظر المشاركة الرياضية خلال فترة عدم الأهلية.
وتمّ منح اللاعب الحقوق المتعلقة كافة بالاستئناف، وتمّ إشعاره والاتحاد السعودي والدولي لكرة الطاولة بهذا الإجراء والعقوبة الصادرة لاعتماد تنفيذها.