"تعليم المجمعة" يحصد كأس دوري المدارس.. ويتأهل لبطولة النخبة

استقبل محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم ومنتخب تعليم المجمعة المُشاركين في دوري المدارس؛ بمناسبة تحقيق منتخب تعليم المجمعة على كأس بطولة دوري المدارس في منطقة الرياض لكرة القدم.
وصرّح مدير تعليم المجمعة خلال الزيارة بأن الجهود التي تُبذل في ميدان التعليم بالمحافظة، والمشاركات الفاعلة في الأنشطة الرياضية وأهميتها في الإسهام كانت سببًا في اكتشاف المواهب ومن ثم صقلها من خلال دور الأندية الرياضية وتعزيز الثقة في الرياضة المدرسية للجميع.
وأشاد الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بتحقيق منتخب التعليم بطولة المنطقة وتأهلهم لبطولة النخبة، وهنأ مدير تعليم المجمعة وأسرة التعليم وفريق منتخب تعليم المجمعة بهذا المنجز.
يُشار إلى أن منتخب تعليم المجمعة تأهل لبطولة النخبة للمرحلة الثانوية المزمع إقامتها في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.