"تعليم المجمعة" يحصد كأس دوري المدارس.. ويتأهل لبطولة النخبة

وصرّح مدير تعليم المجمعة خلال الزيارة بأن الجهود التي تُبذل في ميدان التعليم بالمحافظة، والمشاركات الفاعلة في الأنشطة الرياضية وأهميتها في الإسهام كانت سببًا في اكتشاف المواهب ومن ثم صقلها من خلال دور الأندية الرياضية وتعزيز الثقة في الرياضة المدرسية للجميع.