تهدف الفعالية إلى نشر وتعزيز الوعي.. "فعالية" تعرّف برياضة الملاكمة

نظّم الاتحاد السعودي للملاكمة فعالية مجتمعية ترفيهية تهدف إلى التعريف برياضة الملاكمة، وذلك بالتعاون مع شركاء النجاح، مدارس معارف (منارات الرياض) ونادي Box12. استهدفت الفعالية الطالبات من المراحل الابتدائية، المتوسطة، والثانوية، بهدف نشر وتعزيز الوعي برياضة الملاكمة في المجتمع المدرسي بطريقة حماسية وممتعة.
وتضمنت الفعالية أيضًا محاضرة تدريبية لدعم معلمات التربية البدنية في مدارس معارف حول منهج الملاكمة المخصص للمدارس (ملاكمة دون احتكاك)، مما يساعد في تطوير مهارات المعلمات وتقديم رياضة الملاكمة بطريقة آمنة ومناسبة للبيئة المدرسية.
يأتي هذا النشاط في إطار جهود الاتحاد السعودي للملاكمة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من مواهب الملاكمة في المملكة، بهدف تحقيق الأهداف المنشودة. وقد تمت هذه الفعالية بمتابعة وتوجيه من رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، المهندس عبدالله بن أحمد الحربي، ونائبة الرئيس رشا بنت محمد الخميس، اللذين يحرصان على تطوير الرياضة وتحقيق أهدافها المستقبلية.