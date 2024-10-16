تهدف الفعالية إلى نشر وتعزيز الوعي.. "فعالية" تعرّف برياضة الملاكمة

يأتي هذا النشاط في إطار جهود الاتحاد السعودي للملاكمة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من مواهب الملاكمة في المملكة، بهدف تحقيق الأهداف المنشودة. وقد تمت هذه الفعالية بمتابعة وتوجيه من رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، المهندس عبدالله بن أحمد الحربي، ونائبة الرئيس رشا بنت محمد الخميس، اللذين يحرصان على تطوير الرياضة وتحقيق أهدافها المستقبلية.