جماهير الاتحاد تتصدَّر الحضور للمباريات.. حتى الجولة الـ20 من دوري روشن

كشف الحساب الرسمى لدورى روشن السعودى للمحترفين، عن أكثر الأندية السعودية حضورًا للجماهير حتى الجولة الـ20 "جولة يوم العلم" من الدورى السعودى للمحترفين.
وتصدَّرت جماهير نادي الاتحاد كأكثر الجماهير حضورًا؛ حيث بلغ عدد الحضور نحو 364.766، ولعب على أرضه نحو 10 مباريات.
وجاءت في المركز الثاني جماهير نادي النصر بواقع 184.926، التى حضرت المباريات، ولعب على أرضه 10 مباريات.
فى حين وقعت جماهير العدالة والفتح ثالثًا ورابعًا بعدد جماهيري بلغ 118.0830، و108.313 على التوالى؛ حيث لعب كل منهما على أرضه 10 مباريات.
واحتلّت جماهير الهلال المركز الخامس بعدد جماهيري بلغ 76.412، ولعب على أرضه 10 مباريات، بينما جاءت جماهير الشباب بالمركز الـ11؛ حيث بلغت 56.497، ولعب على أرضه 10 مباريات.