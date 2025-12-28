يايسله قبل مواجهة الفيحاء: هدفنا تصحيح الأخطاء وتحقيق نتيجة إيجابية

في خطوة لافتة، أكد المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، الألماني ماتياس يايسله، أن فريقه يركّز على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها خلال مباراته الماضية أمام الفتح، مشيرًا إلى أهمية مضاعفة التركيز وتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة المقبلة أمام الفيحاء.
وقال يايسله، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "أحرص دائمًا على النظر إلى الأمور بموضوعية بعيدًا عن أي اندفاع سلبي، وتركيزنا الحالي منصب على تصحيح الأخطاء التي استغلها الفتح، خاصة في الشوط الأول عندما أضعنا فرصًا كانت كفيلة بمنحنا الأفضلية، قبل أن نرتكب خطأ كلفنا هدف التعادل".
وأضاف: "النجاحات التي حققناها سابقًا جاءت نتيجة العمل الجماعي، ولهذا أحرص على الحديث مع كل لاعب لتطوير إمكانياته والارتقاء بمستواه".
وختم بقوله: "أتطلع لظهور اللاعبين بالمستوى المنتظر منهم أمام الفيحاء، مع ضرورة التركيز في اللمسة الأخيرة واستغلال الفرص المتاحة للتسجيل".
ويحل الفيحاء، صاحب المركز العاشر بـ12 نقطة، ضيفًا على الأهلي رابع الترتيب بـ19 نقطة، الثلاثاء المقبل، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.