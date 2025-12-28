يايسله قبل مواجهة الفيحاء: هدفنا تصحيح الأخطاء وتحقيق نتيجة إيجابية

وقال يايسله، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "أحرص دائمًا على النظر إلى الأمور بموضوعية بعيدًا عن أي اندفاع سلبي، وتركيزنا الحالي منصب على تصحيح الأخطاء التي استغلها الفتح، خاصة في الشوط الأول عندما أضعنا فرصًا كانت كفيلة بمنحنا الأفضلية، قبل أن نرتكب خطأ كلفنا هدف التعادل".