في العاصمة الرياض.. اختتام المرحلة الثانية من برنامج "FIFA" للمدارس للبنين والبنات لاكتشاف المواهب

اختتمت المرحلة الثانية من برنامج "FIFA" للمدارس للبنين والبنات لاكتشاف المواهب في العاصمة "الرياض"، والذي أقامه الاتحاد السعودي لكرة القدم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالتعاون مع وزارتَي الرياضة والتعليم، والذي امتدّ ليومين متتاليين. وشهد البرنامج حضور المدير الفني ناصر لارغيت، ومدير مشرف العموم بوزارة التعليم خالد الصقعبي، وبمشاركة "130" طالبًا و"120" طالبة، و"40" معلمًا و"39" معلمة.
ميدانيًّا: تمّ تقسيم الملعب إلى عدة محطات تدريب وتوزيع اللاعبين واللاعبات على المجموعات؛ حيث كان التطبيق تحت قيادة المعلمين والمعلمات. وجاء المهرجان ضمن جهود الاتحاد الدولي لكرة القدم لاكتشاف المواهب وتطويرها، وتأهيل المعلمين والمعلمات المسؤولين عن النشاط الرياضي، وفق أسس فنية محدّدة، كما استهدف البرنامج تسهيل الجهود الرامية لتطوير عدد من المهارات المعتمدة على المستوى العالمي لتطوير الحياة الاجتماعية العالمية.
يُذكر أن البرنامج سيقام عبر عدة مدن في المملكة؛ حيث ستكون المرحلة الثالثة في "الدمام" يستهدف من خلاله أبرز المواهب الكروية ومعلمي التربية البدنية في المدارس.
من جانبه قدم المشرف الفني على البرنامج خالد الفرحان، شكره وتقديره لوزارتَي الرياضة والتعليم والاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، على تعاونهم ودعمهم لإنجاح البرنامج، كما قدم شكره للمعلمين والمعلمات على حضورهم والتزامهم بالبرنامج.