الاتحاد الآسيوي يُعدل موعد مباراة السعودية والعراق في تصفيات كأس العالم 2026

ووفق الجدول الرسمي الصادر عن الاتحاد، يستهل الأخضر مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 عند الساعة 8:15 مساءً على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، فيما يخوض مباراته الثانية أمام منتخب العراق يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 على الملعب ذاته عند الساعة 9:45 مساءً.