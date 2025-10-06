الاتحاد الآسيوي يُعدل موعد مباراة السعودية والعراق في تصفيات كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تلقيه خطابًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بتعديل موعد مباراة المنتخب السعودي الأول أمام نظيره العراقي ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، لتقام عند الساعة 9:45 مساءً بدلًا من 10:30 مساءً بتوقيت السعودية.
ووفق الجدول الرسمي الصادر عن الاتحاد، يستهل الأخضر مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 عند الساعة 8:15 مساءً على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، فيما يخوض مباراته الثانية أمام منتخب العراق يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 على الملعب ذاته عند الساعة 9:45 مساءً.
ويترقب الجمهور السعودي حضورًا جماهيريًا كبيرًا في المباراتين دعمًا لـ"الأخضر" في طريقه نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وسط جاهزية ميدانية وتنظيمية عالية تؤكد مكانة المملكة في استضافة كبرى المنافسات الرياضية.