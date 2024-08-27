الأهلي يواصل مساعيه لضم "فيكتور أوسيمين".. بعد الاتفاق مع نابولي

يواصل مسؤولو نادي الأهلي السعودي، مساعيهم لحسم صفقة النجم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، لتدعيم الفريق صفوف الفريق الكروي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن تم الاتفاق بالفعل مع نادي نابولي خلال الساعات الماضية.