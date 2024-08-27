الأهلي يواصل مساعيه لضم "فيكتور أوسيمين".. بعد الاتفاق مع نابولي

يواصل مسؤولو نادي الأهلي السعودي، مساعيهم لحسم صفقة النجم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، لتدعيم الفريق صفوف الفريق الكروي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن تم الاتفاق بالفعل مع نادي نابولي خلال الساعات الماضية.
وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن إدارة الأهلي تواصل محاولاتها لإقناع أوسيمين بعد الاتفاق مع نابولي على صفقة بقيمة 65 مليون يورو.
وذكر الصحفي المختص في سوق انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، أن ناديي تشيلسي والأهلي هم الناديان اللذان لا يزالان يجريان محادثات نشطة، بشأن فيكتور أوسيمين.
وأشار فابريزيو رومانو، إلى أن نادي باريس سان جيرمان لم يتقدم بعرض بشأن كسب خدمات النجم النيجيري"أوسيمين" .