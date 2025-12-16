الأخضر يستأنف تدريباته استعدادًا للقاء الإمارات ضمن كأس العرب

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب الإمارات بعد غدٍ الخميس، في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن كأس العرب FIFA قطر 2025™.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين؛ أدّت المجموعة الأولى، والتي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب الأردن، مرانًا استرجاعيًا في الصالة الرياضية، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا على ملاعب تدريب أسباير طبّقوا خلالها تدريبات في مربعات متنوعة، ثم مرانًا على الكرات الثابتة.
وعلى صعيد متصل، لم يُكمل اللاعب مراد الهوساوي الحصة التدريبية؛ لشعوره بآلام عضلية.
ويواصل الأخضر استعداداته بحصة تدريبية في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم غدٍ الأربعاء على ملاعب تدريب أسباير، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.