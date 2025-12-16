الأخضر يستأنف تدريباته استعدادًا للقاء الإمارات ضمن كأس العرب

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين؛ أدّت المجموعة الأولى، والتي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب الأردن، مرانًا استرجاعيًا في الصالة الرياضية، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا على ملاعب تدريب أسباير طبّقوا خلالها تدريبات في مربعات متنوعة، ثم مرانًا على الكرات الثابتة.