لجولة الـ13 في دوري يلو تنطلق اليوم .. تنافس متواصل بين الفرق

وتتواصل منافسات الجولة غدا الخميس بإقامة ثلاث مباريات، ففي واحدة من أبرز مواجهات الجولة، يستضيف الجبلين فريق العلا في لقاء قوي، حيث يسعى الجبلين لتعويض تعثره بالتعادل في الجولة الماضية أمام الجبيل، ليبقى في المركز السادس برصيد (20) نقطة, في المقابل، يطمح العلا لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز الذي قد يمنحه الصدارة مؤقتًا، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر أبها, ويستقبل الجندل نظيره العدالة بحثًا عن التقدم في سلم الترتيب، حيث يحل في المركز الحادي عشر برصيد (15) نقطة، بينما يسعى العدالة لتعويض خسارته الثقيلة في الجولة الماضية، بعدما تجمد رصيده عند (7) نقاط في المركز السادس عشر, ويتطلع الوحدة لمواصلة انتصاراته وتحسين موقعه في جدول الترتيب عندما يستضيف الجبيل متذيل الترتيب بنقطتين، فيما يحل الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد (12) نقطة.