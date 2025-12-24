لجولة الـ13 في دوري يلو تنطلق اليوم .. تنافس متواصل بين الفرق

تنطلق اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين، التي تشهد مواجهات قوية ومهمة في مسيرة الفرق نحو الصدارة ومناطق الأمان، أبرزها لقاء العُلا مع الجبلين، واستضافة الرائد لفريق الدرعية، إلى جانب مواجهة المتصدر أبها مع الطائي.
وتُفتتح الجولة اليوم الأربعاء بإقامة مباراتين، حيث يستقبل الأنوار نظيره الباطن، فيما يلتقي البكيرية مع العربي, ويبحث الأنوار عن استعادة نغمة الانتصارات والابتعاد عن مناطق الخطر، إذ يحتل المركز الخامس عشر برصيد (10) نقاط، في حين لا يزال الباطن يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم مكتفيًا بثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات في المركز السابع عشر، مع وجود مباراة مؤجلة له.
وفي اللقاء الآخر، يسعى البكيرية للعودة إلى سكة الانتصارات والاقتراب من فرق الصدارة، حيث يحل خامسًا برصيد (22) نقطة، بينما يدخل العربي المواجهة منتشيًا بفوزه في الجولة الماضية على الباطن، متقدمًا إلى المركز الثاني عشر برصيد (13) نقطة.
وتتواصل منافسات الجولة غدا الخميس بإقامة ثلاث مباريات، ففي واحدة من أبرز مواجهات الجولة، يستضيف الجبلين فريق العلا في لقاء قوي، حيث يسعى الجبلين لتعويض تعثره بالتعادل في الجولة الماضية أمام الجبيل، ليبقى في المركز السادس برصيد (20) نقطة, في المقابل، يطمح العلا لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز الذي قد يمنحه الصدارة مؤقتًا، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر أبها, ويستقبل الجندل نظيره العدالة بحثًا عن التقدم في سلم الترتيب، حيث يحل في المركز الحادي عشر برصيد (15) نقطة، بينما يسعى العدالة لتعويض خسارته الثقيلة في الجولة الماضية، بعدما تجمد رصيده عند (7) نقاط في المركز السادس عشر, ويتطلع الوحدة لمواصلة انتصاراته وتحسين موقعه في جدول الترتيب عندما يستضيف الجبيل متذيل الترتيب بنقطتين، فيما يحل الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد (12) نقطة.
وتُختتم الجولة يوم الجمعة بإقامة أربع مباريات، حيث يحل الدرعية ضيفًا على الرائد، ويستقبل الزلفي فريق العروبة، ويواجه أبها المتصدر ضيفه الطائي، فيما يلتقي الفيصلي مع جدة.
ويستضيف الرائد فريق الدرعية في مواجهة متقاربة، إذ يفصل بينهما أربع نقاط فقط، حيث يحتل الرائد المركز السابع برصيد (20) نقطة، بينما يأتي الدرعية ثالثًا برصيد (24) نقطة، ساعيًا لمواصلة المنافسة على القمة, ويحل العروبة ضيفًا على الزلفي بهدف استعادة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية، ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد (24) نقطة، فيما يسعى الزلفي لإيقاف نزيف النقاط بعد تراجعه للمركز الرابع عشر برصيد (10) نقاط، مع وجود مباراة مؤجلة له, ويستقبل أبها المتصدر نظيره الطائي سعيًا للحفاظ على صدارته التي ينفرد بها برصيد (27) نقطة، بينما يدخل الطائي اللقاء بعد خسارته الثقيلة في الجولة الماضية، ليستقر في المركز العاشر برصيد (15) نقطة.
ويختتم الفيصلي مواجهات الجولة بلقاء جدة، حيث يسعى الفيصلي لمواصلة انتصاراته والاقتراب من مراكز الصعود، إذ يحل ثامنًا برصيد (19) نقطة وله مباراة مؤجلة، فيما يطمح جدة لمواصلة نتائجه الإيجابية بعدما رفع رصيده إلى (17) نقطة في المركز التاسع.