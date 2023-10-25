دورة الألعاب البارا آسيوية الرابعة : حصيلة الميداليات السعودية تصل لـ 6 ميداليات.. و"النخلي" يُتوج بالفضة

تواصلت اليوم مشاركة المنتخبات السعودية في دورة الألعاب البارا آسيوية الرابعة المقامة حاليًا في هانغتشو الصينية، والتي شهدت تحقيق ميدالية واحدة “فضية” في ألعاب القوى ليصل المجموع إلى 6 الميداليات سعودية ”ذهبيتان – فضيتان – برونزيتان“.
وتمكن العداء علي النخلي من تحقيق الميدالية الفضية لسباق 200 م “تصنيف T37 ” بحلوله في المركز الثاني بزمن 24.75 ثانية.، وفي السباق نفسه نال ثامر الزهراني المركز الرابع بزمن 25.41 ثانية وهو رقم شخصي جديد، فيما احتل جمعان الزهراني والبراء القرني المركزين السابع والثامن في سباق 100 م (كراسي متحركة)، ” تصنيف T54 ” بزمن 85 : 14 ثانية للزهراني, و89 : 14 للقرني” رقم شخصي جديد”.
وكادت غلة الميداليات السعودية تزيد إلا أن تقنية الـVAR ألغت الميدالية الفضية التي حصل عليها العداء إدريس سفياني في سباق 400 م “تصنيف T0″، بداعي ملامسته للخط الجانبي أثناء السباق.
اكتفى لاعب منتخب التايكوندو عبدالعزيز الجابر بالمركز السابع لمنافسات وزن 80 بتلقيه الخسارة من الصيني وي هوا لي بنتيجة (9-1) ليودع بذلك المنافسات.
وكان الجابر قد خسر في مستهل مشواره اليوم من الأوزبكي أسدبيك تاشتيميروف بنتيجة (32 ـ 2 ) في الدور ربع النهائي.
خسر المنتخب السعودي لكرة الهدف من نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة (13 ــ 7 ) ، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى للمنافسات.
وهي الخسارة الثالثة للأخضر في دور المجموعات.
حقق لاعب منتخب رفع الأثقال الرباع إبراهيم البراهيم المركز الرابع في منافسات وزن 72 كجم، بعد نجاحه في المحاولة الأولى برفع 152 كجم، فيما كانت المحاولتان الثانية والثالثة لرفع ” 162 كجم” خاطئتين.
يشارك في منافسات ألعاب القوى غدًا الخميس 5 لاعبين يخضون 3 نهائيات.
البداية مع اللاعب هاني النخلي وخالد الأحمري في نهائي رمي الرمح ، عند الـ9 صباحًا، ثم يشارك الثنائي ثامر الزهراني وعلي النخلي في نهائي سباق 100م، الذي سيُقام عند الـ 9:55 ، وأخيرًا تخوض سارة الجمعة نهائي دفع الجلة وذلك عند الـ 11 صباحًا.
يخوض زوجي منتخب كرة الطاولة مريم المريسل ومناحي ابن لبدة مواجهتين غدًا في منافسات الزوجي المختلط الأولى ضد المنتخب الكوري الجنوبي عند الـ30 : 2 مساءً ، والثانية عند الـ 45 : 4 مساءً ضد المنتخب الصيني.
يخوض رباع المنتخب السعودي سعيد هوساوي عند الرابعة من مساء الغد منافسات وزن 88 كجم وهو آخر رباع سعودي يشارك بالدورة، إذ سبقه 3 رباعين في المشاركة بمختلف الأوزان.
يواجه منتخب كرة الهدف عند الـ15 : 11من صباح الغد نظيره العراقي على صالة الألعاب الرياضية بهوانغتشو لتحديد المركزين السابع والثامن في المنافسات في آخر لقاءات المنتخبين بالدورة.
وكان الأخضر قد خسر مبارياته الثلاث في دور المجموعات أمام الأردن والصين وكوريا الجنوبية.