دورة الألعاب البارا آسيوية الرابعة : حصيلة الميداليات السعودية تصل لـ 6 ميداليات.. و"النخلي" يُتوج بالفضة

يشارك في منافسات ألعاب القوى غدًا الخميس 5 لاعبين يخضون 3 نهائيات.

البداية مع اللاعب هاني النخلي وخالد الأحمري في نهائي رمي الرمح ، عند الـ9 صباحًا، ثم يشارك الثنائي ثامر الزهراني وعلي النخلي في نهائي سباق 100م، الذي سيُقام عند الـ 9:55 ، وأخيرًا تخوض سارة الجمعة نهائي دفع الجلة وذلك عند الـ 11 صباحًا.