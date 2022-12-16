"كنو" يعود للمشاركة مع "الهلال" بعد غياب امتد 218 يوماً

عاد متوسط ميدان نادي الهلال محمد كنو للمشاركة في مباريات فريقه، بعدما غاب لفترة امتدت لـ 218 يوماً، بسبب عقوبة من مركز التحكيم الرياضي.
وشهدت مباراة الهلال وضيفه الباطن الظهور الأول للدولي السعودي محمد كنو لاعب فريق الهلال، مع ناديه بعد 218 يومًا من الغياب، بسبب تنفيذه لفترة العقوبة المفروضة عليه من مركز التحكيم الرياضي، نتيجة توقيعه على عقود الانتقال إلى النصر قبل أن يعود ويوقع على عقد جديد مع الهلال.
وشارك كنو في المباراة أساسياً منذ البداية مع الهلال، وساهم بشكل كبير في قيادة فريقه للفوز باللقاء (3-1)، والذي أقيم مساء يوم الجمعة، لحساب الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان اللاعب قد وقع مع النصر لمدة ثلاثة أعوام، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده التي تسمح له بالتوقيع مع أي نادٍ دون موافقة ناديه، الذي جدَّد عقده حتى عام 2025، مما دفع مركز التحكيم الرياضي لإيقافه لمدة 4 أشهر، نتيجة لشكوى نادي النصر.
وكانت آخر مباراة لعبها محمد كنو مع الهلال أمام الريان القطري في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا في الـ27 من أبريل الماضي والتي خسرها الهلال آنذاك 2-0.
وخاض محمد كنو، مع المنتخب السعودي نهائيات كأس العالم في قطر 2022، حيث لعب جميع المباريات الثلاث، أمام الأرجنتين، بولندا، والمكسيك.