"كنو" يعود للمشاركة مع "الهلال" بعد غياب امتد 218 يوماً

وشهدت مباراة الهلال وضيفه الباطن الظهور الأول للدولي السعودي محمد كنو لاعب فريق الهلال، مع ناديه بعد 218 يومًا من الغياب، بسبب تنفيذه لفترة العقوبة المفروضة عليه من مركز التحكيم الرياضي، نتيجة توقيعه على عقود الانتقال إلى النصر قبل أن يعود ويوقع على عقد جديد مع الهلال.