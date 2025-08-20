بمشاركة البليهي.. الهلال يواصل استعداداته ويلاقي الفيحاء وديًا

وخضع لاعبو المجموعة الثانية، أمس الأربعاء، لفحوصات طبية في عيادة "مينا"، فيما ركّز الجهاز الفني بقيادة الإيطالي سيموني إنزاغي على الجوانب البدنية والفنية، حيث بدأ المران بتدريبات تقوية في صالة الإعداد البدني، تلاها تدريبات لياقية على أرض الملعب تضمنت الجري بسرعات متفاوتة.