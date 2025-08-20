بمشاركة البليهي.. الهلال يواصل استعداداته ويلاقي الفيحاء وديًا

شهدت تدريبات فريق الهلال الأول لكرة القدم مواصلة الاستعدادات بمقر النادي، ضمن المرحلة التحضيرية الثانية قبل انطلاق منافسات دوري "روشن" السعودي.
وخضع لاعبو المجموعة الثانية، أمس الأربعاء، لفحوصات طبية في عيادة "مينا"، فيما ركّز الجهاز الفني بقيادة الإيطالي سيموني إنزاغي على الجوانب البدنية والفنية، حيث بدأ المران بتدريبات تقوية في صالة الإعداد البدني، تلاها تدريبات لياقية على أرض الملعب تضمنت الجري بسرعات متفاوتة.
واختتمت الحصة التدريبية بتطبيقات تكتيكية وجمل فنية باستخدام الكرة، بمشاركة اللاعب الجديد عبدالكريم دارسي، إلى جانب عودة المدافع علي آل بليهي بعد إنهائه برنامجه التأهيلي.
ومن المقرر أن يخوض الهلال مواجهة ودية مغلقة أمام الفيحاء عند الساعة السابعة من مساء السبت المقبل، في إطار التحضيرات لانطلاقة الدوري.