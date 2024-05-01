تأهّل لبطولة "الرياض ماسترز".. الفريق السعودي "فالكونز" يتوّج ببطولة "ESL One Birmingham"

اختتمت بطولة "ESL One Birmingham" المقدّمة من إنتل®️ فعالياتها بفوز ساحق للفريق السعودي "فالكونز" على خصمه فريق "BetBoom"، بعد منافسة حامية جرت في قاعة "ريزورتس ورلد أرينا" في برمنغهام، المملكة المتحدة، ليتوّج الفريق السعودي بالكأس ويثبّت اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الرياضات الإلكترونية.
واحتلّ فريقُ فالكونز الصدارةَ بعد أدائه الأسطوري دون أن يسجل أية خسارة في المجموعة الأولى رغم التحدّيات التي واجهها في منافسته ضد "Tundra Esports"، إلا أنهم واصلوا تقدمهم في المجموعة الثانية متغلّبين على فرق "Liquid وOG"، ليستجمعوا قواهم من جديد ويتغلبوا على خصمهم "Tundra Esports" بأداء مذهل، ويُتوّجوا بالكأس وجائزة قدرها 300 ألف دولار مع 6400 نقطة من إجمالي نقاط جولات "ESL Pro Tour - EPT"، ليؤكدوا حجز مكانهم للمشاركة في بطولة "الرياض ماسترز" ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في صيف 2024.
يشار إلى أن بطولة "ESL One" هي أكبر فعاليات "دوتا 2" في أوروبا خلال السنوات الست الماضية، وتستقطب الجماهير من مختلف أرجاء العالم. وسجّلت البطولةُ عددَ مشاهدات فاق 327 ألفًا، وحضور أكثر من 18 ألف شخص في "ريزورتس ورلد أرينا" في برمنغهام، في آخر ثلاثة أيام من البطولة.