في الجولة الثانية من بطولة آسيا 2023: صدارة اليابان في قبضة العراق.. وإيران في مواجهة هونغ كونغ

ودخل المنتخبان اللقاء بعد حصدهما النقاط الكاملة في الجولة الأولى، إذ تغلبت اليابان، على فيتنام 4 - 2 ، فيما فاز العراق على إندونيسيا 3 - 1، ما يعني أن فوز أحدهما سيضمن له حسابياً التأهل إلى دور الـ16، الذي يضم بطل ووصيف المجموعات الست، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.