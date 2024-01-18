في الجولة الثانية من بطولة آسيا 2023: صدارة اليابان في قبضة العراق.. وإيران في مواجهة هونغ كونغ

يلتقي غداً الجمعة، المنتخب العراقي بنظيره الياباني على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة، في صراع الصدارة على قمة المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم.
ودخل المنتخبان اللقاء بعد حصدهما النقاط الكاملة في الجولة الأولى، إذ تغلبت اليابان، على فيتنام 4 - 2 ، فيما فاز العراق على إندونيسيا 3 - 1، ما يعني أن فوز أحدهما سيضمن له حسابياً التأهل إلى دور الـ16، الذي يضم بطل ووصيف المجموعات الست، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.
وضمن المجموعة ذاتها، تلتقي فيتنام وإندونيسيا على ملعب عبدالله بن خليفة، في لقاء تميل كفته الفنية إلى منتخب فيتنام قياساً على أداء لاعبيه في الجولة الأولى أمام اليابان رغم الخسارة.
وفي المجموعة الثالثة، يسعى المنتخب الإيراني لتحقيق فوزه الثاني بعد الأول على فلسطين 4-1 وضمان التأهل عندما يلتقي على إستاد خليفة الدولي منتخب هونغ كونغ الذي خسر في الجولة السابقة، ويسعى بدوره لتسجيل نتيجة إيجابية والبقاء في البطولة.