"الأخضر" تحت 23 يعاود الاستعداد لمواجهة الكويت في كأس الخليج

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، حيث قُسّم اللاعبون إلى مجموعتين؛ أدّت المجموعة الأولى، التي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام منتخب البحرين، مرانًا استرجاعيًا، بينما بدأت المجموعة الأخرى الحصة بتمارين لياقية أعقبها مران تكتيكي، واختُتمت الحصة بمناورة مصغّرة.