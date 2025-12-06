"الأخضر" تحت 23 يعاود الاستعداد لمواجهة الكويت في كأس الخليج

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم السبت، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب الكويت ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج تحت 23 عامًا 2025.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، حيث قُسّم اللاعبون إلى مجموعتين؛ أدّت المجموعة الأولى، التي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام منتخب البحرين، مرانًا استرجاعيًا، بينما بدأت المجموعة الأخرى الحصة بتمارين لياقية أعقبها مران تكتيكي، واختُتمت الحصة بمناورة مصغّرة.
ويواصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تدريباته غدًا الأحد تحضيرًا لمواجهة منتخب الكويت مساء بعد غدٍ الإثنين، ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج 2025 إلى جانب منتخبات: قطر، البحرين، والكويت.