وزير الرياضة يعلق على استضافة المملكة النسخة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية

أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عن سعادته لاختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة النسخة الأولى والتاريخية من دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية.
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الجمعة، عن عقد شراكة مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لمدة 12 عامًا، لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية في المملكة عام 2025، ونسخ إضافية من الدورة في أعوام لاحقة؛ امتدادًا لسلسلة البطولات العالمية المتنوعة التي نجحت المملكة في استضافتها في الآونة الأخيرة، وتأكيدًا على موقعها الريادي بصفتها مركزًا عالميًّا للرياضات الإلكترونية.
وأكّد وزير الرياضة أن إعلان اللجنة الأولمبية الدولية استضافة المملكة لهذا الحدث الرياضي العالمي، هو امتداد وتجسيد للدعم غير المسبوق الذي تحظى به الرياضة في المملكة من قبل قيادة هذا الوطن العظيم، والدعم والمتابعة المستمرين من قبل سمو ولي العهد، حفظه الله.
وكتب الأمير عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "بتمكين قيادتنا، ودعم ومتابعة سمو سيدي ولي العهد، حفظه الله، نسعد اليوم بكتابة صفحة جديدة في تاريخ الرياضات الأولمبية العالمية، من خلال الشراكة مع اللجنة الأولمبية الدولية؛ لاستضافة النسخة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية".
وتُعدّ الشراكة مع اللجنة الأولمبية لتنظيم هذا الحدث التاريخي تأكيدًا جديدًا على مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة أولى لأهم المناسبات الرياضية الكبرى، وامتدادًا طبيعيًّا في رحلة المملكة لتصبح المركز العالمي الأول للرياضات الإلكترونية؛ حيث يأتي تنظيم الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية ليُكمل عقد الدورات والبطولات العالمية الأكبر في مجال الرياضات الإلكترونية المقامة في المملكة، خصوصًا في ظلّ تنظيم مدينة الرياض للنسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية الفترة الحالية، كما تتميّز الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية بكونها ستجمع أفضل اللاعبين حول العالم لتمثيل منتخباتهم الوطنية، في مزيجٍ فريد بين قيم الألعاب الأولمبية العريقة التي انطلقت عام 1896م، والشعبية الكبيرة التي تتمتع بها الرياضات الإلكترونية حول العالم، لتجعل أنظار العالم تتجه نحو المملكة عام 2025 لمتابعة حدثٍ لم يسبق له مثيل.