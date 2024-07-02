اتحاد الكرة يعلن اختتام موسم مراكز التدريب الإقليمية للموسم الرياضي 2023-2024

وتُوجت مراكز التدريب الإقليمية خلال الموسم المنقضي بـ6 بطولات رسمية؛ إذ حقق مركز تبوك الإقليمي بطولتَي تحت 11 و13 عامًا، كما حقق كل من مركز مكة المكرمة دوري تحت 13 عامًا، ومركز جازان دوري تحت 13 عامًا، ومركز الطائف دوري تحت 11 عامًا، فيما حقق مركز حائل دوري تحت 11 عامًا.