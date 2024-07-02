اتحاد الكرة يعلن اختتام موسم مراكز التدريب الإقليمية للموسم الرياضي 2023-2024

اختتمت مراكز التدريب الإقليمية موسمها الرياضي 2023 – 2024، الذي امتد 10 أشهر، وشهد مشاركتها لأول مرة في دوريات البراعم تحت 11 عامًا وتحت 13 عامًا.
وتُوجت مراكز التدريب الإقليمية خلال الموسم المنقضي بـ6 بطولات رسمية؛ إذ حقق مركز تبوك الإقليمي بطولتَي تحت 11 و13 عامًا، كما حقق كل من مركز مكة المكرمة دوري تحت 13 عامًا، ومركز جازان دوري تحت 13 عامًا، ومركز الطائف دوري تحت 11 عامًا، فيما حقق مركز حائل دوري تحت 11 عامًا.
وتنتشر مراكز التدريب الإقليمية في مختلف مناطق السعودية من خلال 13 مركزًا في كل من الرياض بـ"مركزين"، والدمام وجدة والأحساء وتبوك وحائل والقصيم وجازان ومكة المكرمة والطائف ونجران والمدينة المنورة.
يذكر أن مواسم مراكز التدريب الإقليمية تأتي ضمن مبادرات الاتحاد السعودي لكرة القدم لتحقيق أهداف استراتيجية لكرة القدم السعودية، التي اعتمدت على 7 ركائز، من أبرزها مسار تطوير المواهب، الذي يهدف إلى اكتشاف وتطوير أكثر من 4 آلاف موهبة بحلول عام 2025.