بالعديد من اللغات.. نجوم دوري روشن يرحبون بقارة آسيا في السعودية 2027

رحب عدد من نجوم دوري روشن السعودي للمحترفين باستضافة المملكة للنسخة التاسعة عشر من كأس آسيا والمقرر إقامتها في ثلاث مدن سعودية عام 2027م.
ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن على "تويتر" عدة مقاطع فيديو لعدد من اللاعبين الأجانب المحترفين في الدوري السعودي، يرحبون بقارة آسيا في السعودية 2027 بمختلف اللغات.
واستهل متصدر قائمة هدافي الدوري لاعب النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا مقطع الفيديو بالقول :" مرحباً بكم في المملكة العربية السعودية ، استمتعوا ".
بدوره قال مدافع الهلال الكوري الجنوبي جانغ هيون سو :" تجربة كروية رائعة عشتها في السعودية.. وستعيشها آسيا في عام 2027، أهلاً بكم في السعودية".
من جانبه أكد الدولي الأرجنتيني إيفر بانيغا قائد فريق الشباب بأن كأس آسيا 2027 في السعودية ستكون أفضل نسخة عبر التاريخ .
في حين أشار حارس فريق الاتحاد البرازيلي مارسيلو غروهي أنه عاش تجربة رائعة بالسعودية ، وبالتأكيد آسيا بأكملها ستعيشها في 2027.
أما مهاجم التعاون الكاميروني لياندرو تاوامبا فاكتفى بمقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان " طموحنا عنان السماء".
بينما قال الكرواتي دوما غوج أنتوليتش لاعب نادي ضمك :"مرحباً بآسيا في السعودية 2027.. ستكون البطولة الأعظم على الإطلاق".
وهنأ صانع ألعاب فريق أبها التونسي سعد بقير المملكة العربية السعودية باستضافة الحدث الأبرز قارياً :" أهنئ السعودية بهذه الاستضافة .. سنعيش تجربة كروية مختلفة مع الشغف السعودي بكرة القدم.. ألف مبروك للشعب السعودي".
وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلنت رسميًا، اليوم الأربعاء، عن فوز ملف السعودية باستضافة بطولة كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها، والتي أصبحت مؤخرًا وجهة رئيسة لأكبر الأحداث الرياضية في العالم.