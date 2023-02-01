بالعديد من اللغات.. نجوم دوري روشن يرحبون بقارة آسيا في السعودية 2027

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلنت رسميًا، اليوم الأربعاء، عن فوز ملف السعودية باستضافة بطولة كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها، والتي أصبحت مؤخرًا وجهة رئيسة لأكبر الأحداث الرياضية في العالم.