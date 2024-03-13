رئيس الاتحاد الآسيوي "آل خليفة": رحلة الهلال ملهمة.. وضع معيارًا جديدًا في كرة القدم العالمية

قدّم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التهنئة لنادي الهلال السعودي، بمناسبة إنجاز تحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من الانتصارات المتتالية لفريق من الدرجة العُليا.
وكان الأزرق قد حقق فوزه الـ28 على التوالي عندما تغلب على مواطنه الاتحاد 2 ـ 0، الثلاثاء، في إياب دور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وقال رئيس الاتحاد الآسيوي في تصريح بثَّته وكالة الأنباء الألمانية: "رحلة الهلال الرائعة نحو فوزه الـ28 على التوالي كانت ملهمة، وبكونه أحد عمالقة كرة القدم الآسيوية، فقد نجح الهلال دائمًا في إظهار العزيمة القوية، وظل ثابتًا في سعيه إلى رفع لواء القارة الآسيوية عاليًا في المحافل الكروية العالمية".
وتابع: "أود أن أتقدم بأحر التهاني للنادي وجميع اللاعبين والجهاز الفني وكل فرد ساهم عمله في النجاح المستمر للنادي، بما يعزز مكانته الرائدة على الساحة الكروية قاريًا وعالميًّا".
وزاد آل خليفة: "وضع الهلال معيارًا جديدًا في كرة القدم العالمية من خلال هذا الرقم القياسي، والذي تحقق من خلال فوزه في دور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا، كما أن إنجازه جاء ليترجم قوة كرة القدم السعودية، وموقعها المتميز على الساحة القارية والدولية".
وأتم: "إنجاز الهلال ينسجم مع رؤية والتزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بضمان استمرار اللاعبين والمنتخبات الآسيوية في التألق على الساحة العالمية، ومع التقدم والتطور المتنامي لكرة القدم الآسيوية خلال المواسم القليلة الماضية فقط، فإننا واثقون بقدرة الفرق الآسيوية على تحطيم المزيد من الأرقام القياسية، وتحقيق المزيد من الإنجازات الدولية التي تجلب الفخر لأسرة اللعبة في القارة الآسيوية".