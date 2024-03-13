رئيس الاتحاد الآسيوي "آل خليفة": رحلة الهلال ملهمة.. وضع معيارًا جديدًا في كرة القدم العالمية

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي في تصريح بثَّته وكالة الأنباء الألمانية: "رحلة الهلال الرائعة نحو فوزه الـ28 على التوالي كانت ملهمة، وبكونه أحد عمالقة كرة القدم الآسيوية، فقد نجح الهلال دائمًا في إظهار العزيمة القوية، وظل ثابتًا في سعيه إلى رفع لواء القارة الآسيوية عاليًا في المحافل الكروية العالمية".