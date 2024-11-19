سباق درب العُلا 2025 يعود مع مسارات متنوّعة وتحديات رياضية فريدة من نوعها

كما ستُقام في اليوم الأول سباقات الأطفال، والعائلة، والغروب، أما اليوم الثاني، فسيشهد سباقات 10 كيلومترات، و23 كيلومتراً، وسباقَي الألترا ماراثون، مع إقامة حفل ختامي لتتويج الفائزين وتوزيع الجوائز.