سباق درب العُلا 2025 يعود مع مسارات متنوّعة وتحديات رياضية فريدة من نوعها

يعود سباق درب العُلا في نسخته الجديدة ليقدم لعشاق التحدّي والمغامرة تجربة فريدة من نوعها يومَي 23 و24 يناير 2025.
يفتح السباق أبوابه أمام جميع العدّائين، بغض النظر عن أعمارهم أو مستويات لياقتهم البدنية؛ ليقدّموا أفضل ما لديهم في تحدٍ رياضي مُميز وأجواء تنافسية رائعة.
يتضمن السباق، الذي تنظّمه لحظات العُلا، مساراتٍ متعدّدة؛ انطلاقاً من سباق الأطفال لمسافة 1.6 كيلو متر ووصولاً إلى الألترا ماراثون لمسافة 100 كيلومتر، متيحاً بذلك خيارات متنوّعة تناسب جميع المستويات، وذلك وسط طبيعة العُلا الصحراوية وواحتها التاريخية المزدهرة.
يشمل سباق درب العُلا 2025 سبع سباقات متنوّعة، يمر خلالها العدّاؤون بمعالم العُلا الشهيرة، مثل جبل الفيل، وقاعة مرايا، وموقع الحجر المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.
-سباق الأطفال (1.6 كم): مخصّص للأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً، ويشكّل تجربة أولى آمنة وممتعة لدخول عالم سباقات الجري.
-سباق الغروب (3 كم): متاحٌ للعدّائين بعمر 13 عاماً فما فوق، ويوفّر للمشاركين فرصة الركض عبر واحة العُلا الجميلة خلال غروب شمس.
-سباق الجري (10 كم): متاحٌ للعدّائين من عمر 13 عاماً فما فوق، وهو مثالي للمبتدئين في سباقات الجري أو الراغبين في تجربة متوسطة الصعوبة.
-سباق الجري (23 كم): متاحٌ للعدّائين من عمر 16 عاماً فما فوق، يعادل أكثر من نصف الماراثون ويستهدف الرياضيين الأكثر خبرة.
-سباق الألترا ماراثون (50 كم): اختبارٌ متقدمٌ للعدّائين من عمر 18 عاماً فما فوق، للراغبين في تحدٍ صعب.
-سباق الألترا ماراثون (100 كم): يُعَدُّ التحدّي الأصعب للعدّائين ذوي الخبرة بعمر 18 عاماً فما فوق، إذ يختبر حدود التحمُّل في أحد أجمل مسارات الجري وأكثرها صعوبة.
سيُقام السباق على مدار يومَيْن؛ اليوم الأول سيتضمن وصول العدّائين، وتسجيلهم، وتسلُّم الأرقام والمعدات، إضافة إلى لمحةٍ حول الإرشادات المتعلقة بالسباق، ومن ثم الانتقال إلى نقطة الانطلاق.
كما ستُقام في اليوم الأول سباقات الأطفال، والعائلة، والغروب، أما اليوم الثاني، فسيشهد سباقات 10 كيلومترات، و23 كيلومتراً، وسباقَي الألترا ماراثون، مع إقامة حفل ختامي لتتويج الفائزين وتوزيع الجوائز.
إلى جانب الأجواء التنافسية والعروض الرياضية، ستُقام القرية الرياضية ضمن أحداث السباق، حيث يمكن للمشاركين والمشجعين الاستمتاع بتشكيلة متنوّعة من المأكولات والمشروبات، بما في ذلك أصناف القهوة الشهية، إلى جانب الموسيقى الحية والعروض الترفيهية.
كما تتوافر مناطق مخصّصة للعلاج الطبيعي والاستشفاء لضمان أفضل رعاية للعدّائين بعد السباق.
يشهد سباق درب العُلا إقبالاً متزايداً عاماً بعد عام، إذ حقق نجاحاً كبيراً في دورته الافتتاحية عام 2023، وشهد زيادة في عدد المشاركين بنسبة 32 % عام 2024.
مع هذا الإقبال الكبير، يُتوقع أن يكون الطلب على المشاركة في نسخة 2025 أكبر من أي وقتٍ مضى. لذا، يُنصح جميع العدّائين الراغبين في خوض هذه التجربة الفريدة بالتسجيل مبكراً فور فتح باب التسجيل.