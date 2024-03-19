الأخضر يرفع استعداده لمواجهة طاجيكستان

واصل المنتخب الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في العاصمة "الرياض" استعدادًا لمواجهة منتخب طاجيكستان بعد يوم غدٍ الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على "ملعب الأول بارك" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء بعدها طبق اللاعبون تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري مانشيني مناورة على كامل مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، شارك اللاعب "أيمن يحيى" في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.
ويواصل الأخضر السعودي برنامجه الإعدادي مساء يوم غدٍ الأربعاء بحصة تدريبية مسائية على "ملاعب أكاديمية مهد" عند الساعة التاسعة مساءً، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام.