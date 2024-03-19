الأخضر يرفع استعداده لمواجهة طاجيكستان

واصل المنتخب الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في العاصمة "الرياض" استعدادًا لمواجهة منتخب طاجيكستان بعد يوم غدٍ الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.