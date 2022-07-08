ماجد بن غازي محمد يحصد ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى للأساتذة

تُوِّج ماجد بن غازي محمد، لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، بالميدالية الذهبية في الوثب الثلاثي (فئة 35 – 39 سنة) في بطولة العالم لألعاب القوى للأساتذة (الماسترز) 2022 المقامة حاليًا في فنلندا.