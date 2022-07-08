ماجد بن غازي محمد يحصد ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى للأساتذة

تُوِّج ماجد بن غازي محمد، لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، بالميدالية الذهبية في الوثب الثلاثي (فئة 35 – 39 سنة) في بطولة العالم لألعاب القوى للأساتذة (الماسترز) 2022 المقامة حاليًا في فنلندا.
وحقق ماجد الميدالية الذهبية بعد أن سجَّل قفزة بلغت (15.8) متر، تلاه لاعب منتخب البلد المضيف فنلندا الذي فاز بالميدالية الفضية بـ(14.93) متر.
وسبق أن حاز البطل ماجد بن غازي محمد الميدالية البرونزية في الوثب الطويل (فئة 35 – 39 سنة) في بطولة العالم لألعاب القوى للأساتذة في فنلندا.
وأحرز لاعب المنتخب السعودي مالك بن عباس آل سالم الميدالية البرونزية في الوثب الثلاثي (فئة 35 – 39 سنة). علمًا بأن البطل مالك آل سالم كان قد فاز بالميدالية الفضية في الوثب الطويل (فئة 35 – 39 سنة) في البطولة ذات.