استعدادًا لبطولة مونتايغو الدولية ..الأخضر تحت 17 يفتتح تدريباته في معسكر فرنسا

قائمة الأخضر

وتضم قائمة أخضر تحت 17 عامًا للمشاركة في البطولة الدولية (23) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: موسى آل عيد، محمد العتيبي، فهد الحقباني، عبدالعزيز عسيري، نواف الهويري، أحمد مسلم، ثاري أحمد، مؤيد سليم، بدر الحربي، عبدالله هزازي، ناصر الفيحاني، سعيد الزريق، إبراهيم عزام، رعد الشمراني، سعيد الدوسري، أبو بكر سعيد، الوليد العوفي، أيمن فلاتة، عبدالرحمن سفياني، صبري دهل، مختار برناوي، أحمد عشي، سالم صالح.