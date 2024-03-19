استعدادًا لبطولة مونتايغو الدولية ..الأخضر تحت 17 يفتتح تدريباته في معسكر فرنسا

افتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته ضمن معسكره في فرنسا، استعدادًا للمشاركة في بطولة مونتايغو الدولية، والمقامة حتى الأول من شهر إبريل المقبل.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدرب الفرنسي ستيفان سالينت والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
قائمة الأخضر
وتضم قائمة أخضر تحت 17 عامًا للمشاركة في البطولة الدولية (23) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: موسى آل عيد، محمد العتيبي، فهد الحقباني، عبدالعزيز عسيري، نواف الهويري، أحمد مسلم، ثاري أحمد، مؤيد سليم، بدر الحربي، عبدالله هزازي، ناصر الفيحاني، سعيد الزريق، إبراهيم عزام، رعد الشمراني، سعيد الدوسري، أبو بكر سعيد، الوليد العوفي، أيمن فلاتة، عبدالرحمن سفياني، صبري دهل، مختار برناوي، أحمد عشي، سالم صالح.
المجموعة الأولى
يُذكر أن الأخضر تحت 17 عامًا يأتي في المجموعة الأولى من بطولة مونتايغو الدولية، إلى جوار منتخبات فرنسا، الأرجنتين، وساحل العاج، حيث من المقرر من أن يفتتح "الأخضر" مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء 26 مارس.