بعد الفوز باستضافة السعودية بطولة كأس آسيا 2027 .. الأمين العام لمجلس التعاون يهنئ القيادة الرشيدة

وبهذه المناسبة أعرب الأمين العام عن بالغ سعادته وفخره لفوز المملكة باستضافة هذا الحدث، مشدداً على أن استضافة حدث قاري كبير من شأنه أن يؤكد للعالم بأكمله قدرة المملكة على تنظيم الفعاليات والمناسبات والأحداث المهمة، مؤكداً أن هذه الاستضافة تمثل إنجازاً خليجياً يضاف إلى رصيد الإنجازات الخليجية التي تحققت سابقاً في دول المجلس كافة، ويبرهن للعالم بأكمله قدرة الكفاءات الخليجية على تحقيق الطموحات والنجاحات في جميع المجالات، بالإضافة إلى قدرتها الإبداعية التي تعد فخراً واعتزازاً لأبناء دول مجلس التعاون والدول العربية، راجياً للمملكة العربية السعودية والقائمين على استضافة هذا الحدث الرياضي المهم دوام التوفيق والتقدم.