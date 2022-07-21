450 تذكرة فقط للجماهير السعودية بنصف نهائي آسيا لليد أمام البحرين

ويلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب، يوم غد الجمعة 22 يوليو 2022م، مع نظيره المنتخب البحريني، عند تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية الـ 17 لمنتخبات الشباب.