450 تذكرة فقط للجماهير السعودية بنصف نهائي آسيا لليد أمام البحرين

قررت اللجنة المنظمة للبطولة الآسيوية الـ 17 لمنتخبات الشباب المؤهلة لبطولة العالم "ألمانيا - اليونان 2023م"، والمقامة منافساتها على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية "المنامة"، منح الجماهير السعودية 450 تذكرة فقط لمواجهة الأخضر أمام البحرين في مباراة نصف نهائي البطولة.
وتفصيلاً، سيتم توزيع التذاكر على بوابة الدخول لصالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية "المنامة"، موزعة على النحو التالي:
50 تذكرة لعوائل اللاعبين
50 تذكرة لرابطة المشجعين
350 تذكرة سيتم توزيعها أمام بوابة دخول الصالة.
ويلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب، يوم غد الجمعة 22 يوليو 2022م، مع نظيره المنتخب البحريني، عند تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية الـ 17 لمنتخبات الشباب.