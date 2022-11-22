صحف العالم تتحدث "سعودي".. مباراة للتاريخ وهدف "عظيم" يصنع المجد لـ"السعوديين"

نجح ثنائي المنتخب السعودي صالح الشهري، وسالم الدوسري في صناعة مجد وتاريخ للمملكة العربية السعودية بالفوز على منتخب الأرجنتين (2/1)، في أولى مواجهات المنتخبين بكأس العالم 2022.
وتفاعلت الصحف العالمية بقوة مع فوز السعودية، فقالت صحيفة "A bola" البرتغالية: شيء لا يُصدّق.. السعودية تسجل هدفين على التوالي أمام الأرجنتين، هناك فضيحة تحدث الآن في المباراة ضد الأرجنتينيين.
وأشارت الصحيفة البرتغالية إلى أن "ميسي" ورفاقه كانوا يتقدمون (1/0) بهدف من النجم الأرجنتيني، ثم حدثت أمور غير متوقعة، وذلك في الشوط الثاني، مع تسجيل السعودية هدفين متتاليين (والثاني) هو هدف عظيم!! وضع السعودية في المقدمة.
وعلقت صحيفة "Ojogo" البرتغالية على فوز الأخضر قائلةً: السعودية تفاجئ الجميع وتقود نفسها للفوز في أولى مواجهاتها، والأرجنتين في حالة صدمة، الدوسري يسجل الهدف السعودي الثاني ويمثل تحولًا في لوحة النتائج (1-2).
وصرحت صحيفة "torcedores" أن الأرجنتين لم تكن ضعيفة في المباراة ضد السعودية، بعد افتتاح التسجيل مع ميسي، في بداية المباراة مباشرة، وكان يدل ذلك على أن كل شيء سيؤدي إلى انتصار هادئ بقيادة ميسي، لكن السيناريو كان مختلفًا تمامًا.
وتابعت الصحيفة أن هناك صدمة، فلم يتوقع الأرجنتينيون أن يحدث هذا بالشوط الثاني، حيث فاجأ المنتخب السعودي الجميع، وفي هجومين باتت النتيجة (2/1)، موضحةً أن الأرجنتين متوترة على أرض الملعب، ولم تصدّق ما كان يحدث.
كما تحدث صحيفة "hürriyet" التركية عن فوز السعودية، مشيرةً إلى أن الأرجنتين، التي ظهرت كأحد المرشحين لكأس العالم 2022، خسرت أمام السعودية في أولى مبارياتها، ووقعت مفاجأة البطولة، فلم تستطع الأرجنتين الحفاظ على تفوقها في الأجزاء المتبقية من المباراة، وشهدت صدمة تاريخية.
وقالت صحيفة "fotomac" التركية: إن الأرجنتين، أحد المرشحين لبطولة كأس العالم 2022 بالمجموعة الثالثة خسرت أمام السعودية، وخسرت أول مباراة لها في البطولة، وبهذه النتيجة، انتهت سلسلة مباريات الأرجنتين غير المهزومة التي استمرت 36 مباراة.
ورفعت المملكة العربية السعودية نقاطها إلى 3، بينما لم تتمكّن الأرجنتين من تحقيق النتيجة المرجوة لها، وتستعد السعودية لمواجهة بولندا الأسبوع الثاني، بينما تواجه الأرجنتين المكسيك.