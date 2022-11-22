صحف العالم تتحدث "سعودي".. مباراة للتاريخ وهدف "عظيم" يصنع المجد لـ"السعوديين"

وصرحت صحيفة "torcedores" أن الأرجنتين لم تكن ضعيفة في المباراة ضد السعودية، بعد افتتاح التسجيل مع ميسي، في بداية المباراة مباشرة، وكان يدل ذلك على أن كل شيء سيؤدي إلى انتصار هادئ بقيادة ميسي، لكن السيناريو كان مختلفًا تمامًا.