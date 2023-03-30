رسميًّا.. رينارد مدربًا لمنتخب فرنسا للسيدات حتى 2024

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعيين هيرفي رينارد مدرّبًا لمنتخب السيدات حتى أغسطس 2024.
حيث سيقود رينارد منتخب فرنسا للسيدات في كأس العالم بأستراليا ونيوزيلندا 2023، ودورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024،
وقد تولى رينارد تدريب الأخضر في يوليو 2019، وجدّد عقده في مايو/ أيار من العام الماضي بعد مشوار ناجح في تصفيات كأس العالم.
وقاد رينارد الأخضرَ لفوز تاريخي 2-1 على الأرجنتين في كأس العالم في قطر العام الماضي، لكنّ المنتخب فشل في عبور دور المجموعات، فيما نالت الأرجنتين اللقب بقيادة ليونيل ميسي.