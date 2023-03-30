رسميًّا.. رينارد مدربًا لمنتخب فرنسا للسيدات حتى 2024

وقاد رينارد الأخضرَ لفوز تاريخي 2-1 على الأرجنتين في كأس العالم في قطر العام الماضي، لكنّ المنتخب فشل في عبور دور المجموعات، فيما نالت الأرجنتين اللقب بقيادة ليونيل ميسي.