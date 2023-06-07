الأخضر تحت 17 عامًا يستعدّ لودية ماليزيا بتمارين لياقية وتكتيكية

أجرى المنتخبُ السعودي تحت 17 عامًا، اليوم الأربعاء، تدريباتِه ضمن معسكره الإعدادي في ماليزيا، والمقام ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.
وأدّى لاعبو "الأخضر" حصتَهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارينَ لياقية وتكتيكية، أعقبها مناورة مصغّرة، لتختتم الحصة التدريبية بالعمل على الكرات الثابتة.
ويواصل المنتخبُ السعودي، غدًا الخميس، تدريباتِه ضمن معسكره الإعدادي في كوالالمبور؛ استعدادًا لمواجهة منتخب ماليزيا تجريبيًّا، بعد غدٍ الجمعة، على هامش المعسكر.
يُذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 17 عامًا يأتي ضمن المجموعة "الثالثة" في بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، وإلى جانبه منتخبات: أستراليا، الصين، وطاجيكستان.