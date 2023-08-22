بديلاً لـ"تاليسكا".. "النصر" يدرس التعاقد مع ماركوس إدواردز لاعب سبورتنغ لشبونة

كشفت صحيفة "A Bola" البرتغالية عن اهتمام نادي النصر، بالإنجليزى ماركوس إدواردز، لاعب سبورتنغ لشبونة البرتغالي، لضمّه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكرت الصحيفة أن النصر يدرس تقديم عرض للتعاقد مع إدواردز، ليكون بديلاً للبرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب الفريق الذي اقترب من الرحيل عن النادي.
وأوضحت الصحيفة أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يبلغ 60 مليون يورو، وأشارت إلى أنه لن يتم السماح للاعب بالرحيل النهائي إلا بعد دفع قيمة الشرط الجزائي، الذي سبق أن دفعه السعوديون أخيراً مقابل أوتافيو.
وانضم ماركوس إدواردز البالغ من العمر 24 عاماً لسبورتنغ لشبونة فى 2021، قادماً من فيتوريا غيماريش، كما لعب سابقاً لعدة أندية مثل: توتنهام هوتسبير، نورويتش سيتي (إعارة).
وتعاقدت إدارة النصر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي حتى الآن، مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا، والبرازيلي أليكس تيليس، والسنغالي ساديو ماني.