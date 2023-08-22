بديلاً لـ"تاليسكا".. "النصر" يدرس التعاقد مع ماركوس إدواردز لاعب سبورتنغ لشبونة

وأوضحت الصحيفة أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يبلغ 60 مليون يورو، وأشارت إلى أنه لن يتم السماح للاعب بالرحيل النهائي إلا بعد دفع قيمة الشرط الجزائي، الذي سبق أن دفعه السعوديون أخيراً مقابل أوتافيو.