"التركي" أكتشيشيك يعد الهلاليين بدوام الفخر والسعادة: الدوري تطوّر كثيرًا

أشار المدافع التركي يوسف أكتشيشيك إلى المكانة العالمية التي وصل لها فريقه الهلال ودوري روشن السعودي الذي ينافس فيه الفريق، وذلك من خلال الموقع الرسمي لدوري روشن.
واستشهد أكتشيشيك بالأداء القوي لفريق الهلال في مواجهته أمام ريال مدريد، وقال: "الجميع شاهد قوّة الهلال. وكذلك الدوري السعودي تطوّر كثيرًا في العامين الأخيرين".
وأضاف: "الهلال يثبت دائمًا أنه نادٍ كبير. وشاهدناه في الصيف الماضي يتفوّق على مانشستر سيتي ويصل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية، وذلك يؤكد قدرته على المنافسة وتحقيق البطولات".
يشير المدافع التركي إلى تجاربه السابقة بفخر كبير، خصوصًا حين يتطرق إلى المرحلة التي كان فيها تحت إشراف المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينهو خلال فترة وجوده في فنربخشة، واصفًا إياه بأنه بمثابة أب له في كرة القدم.
وقال أكتشيشيك: "كان الموسم الماضي مميزًا جدًا بالنسبة لي. ولطالما حلمت حين كنت لاعبًا في أكاديمية فنربخشة، بالالتحاق بالفريق الأول واللعب أمام الجماهير، وقد تحقق هذا الحلم أخيرًا".
وأضاف: "آمن جوزيه مورينهو بقدراتي، وأشركني في مباريات صعبة، وذلك أمر أعتبره محطة لا تُنسى في مسيرتي".
أشاد أكتشيشيك بالإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، وقال: "أنا سعيد جدًا بوجودي هنا، وأعرف أن الهلال نادٍ كبير، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل على مستوى العالم، لأنه يضم أسماء كبيرة، وخبرة واسعة، ومدربًا مميزًا، ما جعلني متحمسًا للغاية".
وأضاف: "وقّعت عقدًا لأربع مواسم، وهدفي واضح، وهو الفوز بكل البطولات. وأعلم أن الهلال دائمًا يسعى إلى الألقاب، وسأبذل كل ما بوسعي مع زملائي لتحقيق ذلك. أريد أن أثبت نفسي هنا، وأن أفوز بالعديد من البطولات".
وعن طموحاته المستقبلية، شدد المدافع التركي على أن تفكيره منذ البداية كان منصبًا على تحقيق الألقاب مع الهلال، قائلًا: "هذا نادٍ كبير جدًا، وحلمي أن أحقق معه أكبر عدد ممكن من الألقاب".
وقال المدافع التركي في حديثه لجماهير الهلال: "أعدكم أني سأقدم كل ما لدي حينما أدخل الملعب، لأجعلكم فخورين وسعداء، ولأساعد الفريق على الفوز دائمًا.. نراكم قريبًا".