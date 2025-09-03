"التركي" أكتشيشيك يعد الهلاليين بدوام الفخر والسعادة: الدوري تطوّر كثيرًا

أشاد أكتشيشيك بالإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، وقال: "أنا سعيد جدًا بوجودي هنا، وأعرف أن الهلال نادٍ كبير، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل على مستوى العالم، لأنه يضم أسماء كبيرة، وخبرة واسعة، ومدربًا مميزًا، ما جعلني متحمسًا للغاية".