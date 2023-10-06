مشاهد للتميز.. "فرسان المملكة لقفز الحواجز" يتوجون بذهب الألعاب الآسيوية الـ19

وواصل فرسان المملكة بهذه النتائج في دورة الألعاب الآسيوية هيمنتهم وسيطرتهم في رياضة قفز الحواجز على مستوى القارة؛ لما يمتلكونه من سجل ذهبي؛ حيث سبق للمنتخب تحقيق الذهبية على مستوى "الفرق" في عام 2006 و2010 و2018م، والفضية 2014، وعلى المستوى الفردي حقق الفارس رمزي الدهامي ذهبية 2010 في جوانزو الصينية، وحقق الفارس عبدالله الشربتلي ذهبية 2014م في آنشون الكورية، والفارس خالد العيد برونزية 2010 في الصين، و"الدهامي" برونزية 2018 م في إندونيسيا.