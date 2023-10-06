مشاهد للتميز.. "فرسان المملكة لقفز الحواجز" يتوجون بذهب الألعاب الآسيوية الـ19

حقق الفارس السعودي عبدالله الشربتلي، الميدالية الذهبية في منافسات الفردي لقفز الحواجز ضمن دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 المقامة في الصين.
وجاء تتويج "الشربتلي" بعد تقديمه أداءً رائعًا في الجولتين الأولى والنهائية وجولة التمايز لينفرد بالصدارة بعد منافسة قوية مع فرسان الإمارات الذين حققوا الميداليتين الفضية والبرونزية.
وكان "الشربتلي" قد حقق برفقة زملائه فرسان المنتخب السعودي رمزي الدهامي وعبدالرحمن الراجحي ومشاري الحربي الميدالية الذهبية في منافسات الفرق.
وواصل فرسان المملكة بهذه النتائج في دورة الألعاب الآسيوية هيمنتهم وسيطرتهم في رياضة قفز الحواجز على مستوى القارة؛ لما يمتلكونه من سجل ذهبي؛ حيث سبق للمنتخب تحقيق الذهبية على مستوى "الفرق" في عام 2006 و2010 و2018م، والفضية 2014، وعلى المستوى الفردي حقق الفارس رمزي الدهامي ذهبية 2010 في جوانزو الصينية، وحقق الفارس عبدالله الشربتلي ذهبية 2014م في آنشون الكورية، والفارس خالد العيد برونزية 2010 في الصين، و"الدهامي" برونزية 2018 م في إندونيسيا.
من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد، عن اعتزازه بالنتائج التي حققها فرسان المملكة في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 بالصين وقال: "نحمد الله -عز وجل- على توفيقه فاليوم نفتخر بفرساننا الأبطال منتخب قفز الحواجز، والذين أكملوا المسيرة الذهبية لهذه الرياضة ورفع علم المملكة عالياً بتحقيق الميدالية الذهبية للفرق والفردي والذي أتى بعد توفيق الله ثم بالدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة في المملكة من قيادتنا الرشيدة والمتابعة والدعم من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونائبه الأمير فهد بن جلوي.
وأضاف: "أشكر أخواني الفرسان على ما قدموه في هذه المشاركة الآسيوية وبإذن الله طموحنا عالٍ، وسنواصل العمل لتحقيق النتائج المميزة في الاستحقاقات القادمة".
وأكد الأمير عبدالله بن فهد أن العمل والجهد أثمر عن هذه النتائج الرائعة والتي كانت مقرونة بمستويات مميزة وسط منافسة قوية، وقال: "طريق طويل من الجد والاجتهاد أثمر ذهبيتين وأداءً رائعًا لفرسان الوطن في آسياد هانغتشو 2023، خرجنا بمكاسب عديدة سنعمل على تطويرها في المنافسات المقبلة".