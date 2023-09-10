ضمن بطولة العالم لرفع الأثقال التي تحتضنها الرياض.. سيدات كولومبيا ونيجيريا يسيطرن على المنافسات النسائية

سُلّطت الأضواء على الربّاع الجورجي لاشا، المشارك في بطولة العالم لرفع الأثقال المقامة حاليًا في الرياض، حيث يوجد عدد من المصورين لالتقاط الصور والفيديوهات، ويتوقف أغلب اللاعبين واللاعبات عن التدريبات لدقائق لمشاهدة القوة الجسمانية التي يتميز بها العملاق الجورجي وحماسه الكبير في التدريبات اليومية التي يجريها في الصالة البارالمبية، استعدادًا لخوض منافساته في الـ17 من سبتمبر الحالي آخر يوم في البطولة.