ضمن بطولة العالم لرفع الأثقال التي تحتضنها الرياض.. سيدات كولومبيا ونيجيريا يسيطرن على المنافسات النسائية

فرضت كولومبيا ونيجيريا اسميهما كأحد أبطال لعبة رفع الأثقال حول العالم، وذلك بتحقيق رباعاتها 7 ميداليات متنوعة في منافسات وزن 64 كجم للسيدات التي جرت اليوم ضمن بطولة العالم لرفع الأثقال التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض.
ونالت الرباعة الكولومبية "ناتالا لاموس" الميداليتين الذهبية للخطف والمجموع وبرونزية النتر، برفعها 101 كجم في الخطف، و122 كجم في النتر، بمجموع 223 كجم.
وحققت زميلتها "اليخاندرا رودريغز" الميدالية الفضية للخطف برفعها 101 كجم، في حين ذهبت برونزية الخطف للنيجيرية "إيمالياو روث" برفعها وزن 100 كجم.
وفي النتر، حققت الكورية الجنوبية "مينكي بارك" الميدالية الذهبية برفعها 123 كجم، ونالت النيجيرية "إيمالياو" الفضية برفعها 122 كجم.
وفي المجموع، حققت النيجيرية "إيمالياو" الميدالية الفضية بـ222 كجم، وذهبت البرونزية للكورية الجنوبية "مينكي" بوزن 220 كجم.
وفي ختام المنافسة، توج عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية العميد شدّاد العمري الفائزات بالميداليات المتنوعة.
سُلّطت الأضواء على الربّاع الجورجي لاشا، المشارك في بطولة العالم لرفع الأثقال المقامة حاليًا في الرياض، حيث يوجد عدد من المصورين لالتقاط الصور والفيديوهات، ويتوقف أغلب اللاعبين واللاعبات عن التدريبات لدقائق لمشاهدة القوة الجسمانية التي يتميز بها العملاق الجورجي وحماسه الكبير في التدريبات اليومية التي يجريها في الصالة البارالمبية، استعدادًا لخوض منافساته في الـ17 من سبتمبر الحالي آخر يوم في البطولة.
الجورجي لاشا أو كما يُطلق عليه "العملاق"، يرافقه 8 أشخاص ما بين مدربين ومساعدين من بينهم شقيقه كيورقي ودكتور واختصاصي علاج طبيعي، ويعد أحد أقوى لاعبي رفع الأثقال في العالم، حطّم 26 رقمًا قياسيًا في مشاركاته المتنوعة الماضية، ويطمح في تحقيق الميدالية الذهبية السابعة له في بطولات العالم، وسبق أن نال ميداليتين ذهبيتين في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020.
تُقام غدًا الاثنين 6 منافسات تبدأ الساعة 9.00 صباحًا بوزن 71 كجم فئة E (سيدات) بمشاركة 14 ربّاعة، ويخوض الرباع السعودي محمود آل حميد منافسات فئة B وزن 81 كجم الساعة 11.30 صباحًا مع 10 رباعين، تليها عند الساعة 2.00 ظهرًا، منافسات وزن 89 كجم فئة B (رجال) بمشاركة 12 ربّاعًا.
وتبدأ عند الساعة 4.30 عصرًا المنافسات الأقوى (فئة A ) وزن 81 كجم (رجال)، بمشاركة 9 ربّاعين، تليها عند الساعة 7.00 منافسات الفئة نفسها لوزن 89 كجم (رجال) بمشاركة 11 رباعًا، فيما تختتم منافسات غدًا بوزن 71 كجم فئة D (سيدات).
لم تفوّت أسيل الرشيد حكم "درجة ثالثة" لرفع الأثقال فرصة المشاركة في بطولة العالم المقامة حاليًا في الرياض، من خلال الإشراف على التدريبات اليومية للمنتخبات في الصالة البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.
وأوضحت أسيل أنها لاعبة سابقة في رفع الأثقال، وكانت ضمن أول منتخب سعودي للسيدات يشارك في بطولة خارجية عام 2019 في الأردن.
وبيّنت أسيل أنها متفرغة للتحكيم والتدريب للسيدات في الوقت نفسه، وفضّلت المشاركة في البطولة لاكتساب الخبرة في التنظيم والتحكيم والتدريب، مبدية سعادتها بردة فعل المشاركين وانبهارهم بالإمكانات الرياضية العالية في المملكة والتنظيم الرائع في البطولة.
عقد المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، اليوم اجتماعًا برئاسة محمد جلود رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.
وعرض خلال الاجتماع تقارير اللجان المالية والفنية والحكام والتدريب والرياضيين والطبية، إضافة إلى استعراض الخطة الاستراتيجية للاتحاد والاطلاع على لائحة أهلية اللاعبين.
تحظى بطولة العالم لرفع الأثقال بحضور كبير من وسائل الإعلام المحلي والأجنبي، حيث بلغ عدد الحضور 141 شخصًا ما بين محررين ومصورين ومراسلي القنوات التلفزيونية والإذاعية، ووجود 75 إعلاميًا من خارج المملكة، ويوجد عدد كبير من القنوات الأجنبية إلى جانب محررين ومصورين مرافقين مع المنتخبات المشاركة لتغطية منافسات البطولة ومنتخباتهم، كما خصصت القنوات السعودية الرياضية عربتي نقل تلفزيوني لفعاليّات ومنافسات البطولة بشكل مباشر تبدأ يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا.
نال الصقر العربي إعجاب الرباعي المكسيكي خورخي كاردينيس الذي طلب التصوير معه بالزي السعودي، وتعرف خورخي على طريقة الإمساك بالصقر والتعامل معه وكذلك طريقة تغذيته، كما طلب معرفة أسعاره وتفاصيله.
ويوجد الصقر مع الجمال العربي في الخيمة الشعبية بركن "هدية عالم" التي تقدم العديد من الفعاليّات التراثية.
وجدت العديد من العوائل العربية والأجنبية في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض لمساندة ودعم رباعي منتخب بلادهم المشاركين في بطولة العالم لرفع الأثقال، والتي كان من بينها عائلة تركية حضرت ووجدت أمس في المدرجات تشجيعًا لقريبها التركي محمد فركان الذي نال برونزيتي النتر والمجموع لوزن 73 كجم.