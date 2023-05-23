عبر بوابة الفتح.. تتويج الاتفاق بطلاً للدوري السعودي الرديف في نسخته الأولى

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عبد العزيز العفالق، اليوم الثلاثاء، فريق الاتفاق بطلاً للدوري السعودي الرديف في نسخته الأولى لموسم 2022-2023 بعد فوزه على ضيفه الفتح بهدف نظيف، في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في ختام مباريات الفريقين بالمسابقة.
وحسم اللاعب عبد الله آل سالم الفوز للاتفاق بهدف سجله عند الدقيقة 84 من عمر اللقاء، ليرفع الاتفاق رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 4 نقاط عن أبها الذي أنهى مبارياته، بينما توقف رصيد الفتح عند 21 نقطة في المركز الثالث.
وتتبقى مباراتان على نهاية الموسم الأول من الدوري السعودي الرديف حيث يلتقي الطائي مع الوحدة يوم 28 مايو الجاري، قبل أن يستقبل الوحدة ضيفه الفيحاء يوم 1 يونيو المقبل
وشهدت النسخة الأولى من الدوري الرديف مشاركة 7 أندية هي الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة، فيما تُقام المسابقة بنظام الدوري الكامل "ذهابًا وإيابًا" على أن تكون مبارياتها مرادفة لمباريات دوري المحترفين للفرق المشاركة وذلك على غرار دوريات الرديف حول العالم.
ومنح الاتحاد السعودي لكرة القدم الأندية المشاركة في الدوري الرديف العديد من المزايا أبرزها الحصول على دعم مالي قدره مليونا ريال، إضافة إلى جوائز الدوري التي يبلغ مجموعها مليونين و825 ألف ريال، إلى جانب زيادة عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول من 30 إلى 35 لاعبًا.
يُذكر أنه بدءًا من الموسم المقبل سيُقام الدوري الرديف بمشاركة جميع فرق دوري روشن للمحترفين والتي سيبلغ عددها 18 ناديًا.