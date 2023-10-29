بالفيديو: ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة الحادية عشرة.. تعرّف عليها

كشفت رابطةُ دوري المحترفين عن قائمة الأهداف المتنافسة على جائزة الأجمل في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023/ 2024م.
وأعلنت اللجنةُ الفنية في الرابطة، يوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة الحادية عشرة من الموسم الجديد، ومن المقرّر أن تختار الجماهيرُ الهدفَ الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تم طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس".
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين، والذي يضمّ كلًّا من: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبو شقير، عبيدالله العيسى؛ على هدف "سعد بقير" قائد فريق أبها "تاليسكا" بمرمى الشباب، والذي سجّله من ركلة حرة ثابتة نفّذها بطريقة رائعة سكنت الشباك.
كما اختارت اللجنةُ أيضًا الهدفَ النجم الصربي "سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش" متوسط ميدان الهلال في الكلاسيكو أمام الأهلي، والذي سجّله قبل انقضاء الدقيقة الأولى على بداية المباراة.
كما يدخل سباقَ المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة، هدفُ البرتغالي "أوتافيو" لاعب النصر بمرمى الفيحاء، الذي بفضله أكّد تفوق فريقه في المباراة.
يشار إلى أن التصويت سيستمرّ لمدة 24 ساعة قبل الإعلان رسميًّا عن أجمل أهداف الجولة حسب تصويت المشجعين.