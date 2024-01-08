لاعب الأخضر "فيصل الغامدي": قادرون على التنافس مع الأفضل في كأس آسيا

أكد متوسط ميدان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، فيصل الغامدي، قدرة الأخضر على المنافسة على لقب كأس آسيا 2023، مشيراً أن لديهم مكونات النجاح لخوض بطولة جيدة.
وقال لاعب خط وسط نادي الاتحاد البالغ من العمر 22 عاماً في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم :" نريد أن نجعل الشعب السعودي يفتخر بنا وأن نذهب إلى أبعد مدى ممكن.. أظهرت كأس العالم 2022 أن كل شيء ممكن وأننا قادرون على التنافس مع الأفضل".
وأضاف:" الثقة تتزايد قبل المنافسة، لقد بدأنا مشوارنا في تصفيات كأس العالم 2026 بشكل مميز من خلال الفوز على باكستان والأردن، والهدف الآن هو مواصلة هذا الزخم في البطولة".
وتابع:" سيكون الأمر صعباً، لكن لدينا بعض اللاعبين الرائعين، وطاقم تدريبي ممتاز، ومدير فني من الطراز الأول هو روبرتو مانشيني، إلى جانب دعم لا يصدق أينما نلعب.. المكونات موجودة لنكون ناجحين ونخوض بطولة جيدة.
وأردف:" لقد أظهر المدير ثقته بي من خلال اختياري بشكل منتظم مؤخراً، وآمل أن أتمكن من الاستمرار في خططه وأن نتمكن من المضي قدماً معاً كفريق واحد".
وأفاد الغامدي:" لقد انضممت إلى الاتحاد قادماً من الاتفاق في الصيف، وبالنسبة لأي لاعب شاب هنا في السعودية، فإن فرصة الانضمام إلى أحد أكبر الأندية في السعودية هو بمثابة حلم".
وتابع: سأكون دائماً ممتناً للوقت الذي أمضيته في الاتفاق حيث خطوت خطواتي الأولى في كرة القدم الاحترافية وانتقلت بلعبتي إلى مستويات جديدة. عندما سمعت باهتمام الاتحاد، شعرت أنه الوقت المناسب لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرتي.
وكشف صاحب الـ22عاماً:" أنا أحب وقتي مع الاتحاد، لدينا بعض المواهب الشابة الهائلة إلى جانب لاعبين عالميين من الطراز العالمي مثل نغولو كانتي، وفابينيو، وكريم بنزيمة ، و اللعب إلى جانبهم والتدريب معهم كل يوم والتعلم منهم، يدعم تطورنا كأفراد وفريق".
وختم الغامدي : "هناك الكثير الذي يمكننا تحقيقه معاً في الاتحاد. نريد المنافسة على كافة الجبهات، محلياً وإقليمياً. نحن نعلم أن لدينا القدرة على اللعب في كأس العالم للأندية مرة أخرى في المستقبل والأمر متروك لنا للقيام بذلك".