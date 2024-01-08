لاعب الأخضر "فيصل الغامدي": قادرون على التنافس مع الأفضل في كأس آسيا

وكشف صاحب الـ22عاماً:" أنا أحب وقتي مع الاتحاد، لدينا بعض المواهب الشابة الهائلة إلى جانب لاعبين عالميين من الطراز العالمي مثل نغولو كانتي، وفابينيو، وكريم بنزيمة ، و اللعب إلى جانبهم والتدريب معهم كل يوم والتعلم منهم، يدعم تطورنا كأفراد وفريق".