بثلاثية في شباك البحرين.. الأخضر تحت 19 يكسب وديته بالطائف

تغلّب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم على نظيره البحريني بنتيجة 3-0، في اللقاء الودي الذي أُقيم اليوم (الخميس) على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ضمن خطة إعداد الأخضر للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 20 سنة 2027.
وسجّل أهداف الأخضر كلٌّ من علي اليوسف في الدقيقة الثانية، وخالد فلاته في الدقيقة 52، وإلياس أبو بكر في الدقيقة 77 من زمن المباراة.
ودخل المدير الفني الإسباني سيرجيو بيرناس اللقاء بتشكيلة مكوّنة من:
عبدالله المحيسن، تميم الشقيران، عواجي علواني، وسام الميلبي، ياسر الظفيري، طلال حارثي، أحمد بن حميد، علي اليوسف، صهيب الهوساوي، عبدالرزاق عواجي، وخالد فلاته.
ويُقام معسكر الأخضر في مدينة الطائف خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري، ضمن الخطة الفنية لتجهيز اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، على أن يلتقي مجددًا المنتخب البحريني في مواجهة ودية ثانية يوم 13 أكتوبر على ملعب نادي عكاظ.