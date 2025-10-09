بثلاثية في شباك البحرين.. الأخضر تحت 19 يكسب وديته بالطائف

تغلّب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم على نظيره البحريني بنتيجة 3-0، في اللقاء الودي الذي أُقيم اليوم (الخميس) على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ضمن خطة إعداد الأخضر للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 20 سنة 2027.