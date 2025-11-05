بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 تعود إلى المملكة ضمن فعاليات موسم جدة 2025

وشهدت الجولتان الافتتاحيتان في البحرين انطلاقة مثيرة للبطولة، مع منافسات قوية وأداء لافت للسائقين. تقاسم كل من آدم الأزهري وكيت بيلوفيسكي صدارة المشهد بتحقيق فوزين لكل منهما، فيما قدّم كل من نينا جادمان وآري بانسال أداءً مميزًا لفت الأنظار. ومع انتقال المنافسات إلى جدة، ترتفع وتيرة الحماس ترقّبًا لسباقات جديدة على أسرع حلبة شوارع في العالم.